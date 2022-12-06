Постановление об этом подписал руководитель Мордовии Артем Здунов. Новый вице-премьер был представлен накануне на заседании по вопросам формирования первой в Мордовии особой экономической зоны: теперь он будет управлять этим процессом.
Как заявила пресс-служба главы РМ, кроме того, Батыр Эмеев будет заниматься следующими направлениями: привлечение инвестиций в экономику республики, сотрудничество с институтами развития и госкорпорациями, загрузка ТОСЭР и промышленных парков резидентами, производственная кооперация.