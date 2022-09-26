ЗАМАНА - Дагестанский горный мёд станет новым брендом региона

Дагестанский горный мёд станет новым брендом региона

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26 сентября, 2022. Понедельник 02:19
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Дагестанский горный мёд станет новым брендом региона
В четверг, 22 сентября, на собрании под руководством заместителя главы кабмина РД Наримана Абдулмуталибова обсудили перспективы развития пчеловодства в республике и продвижение региональной продукции на рынке России и зарубежья.
Дагестанский горный мёд станет новым брендом региона

Начиная обсуждение, Нариман Абдулмуталибов озвучил, что пчеловодство в регионе развито почти повсеместно, пчелиные семьи находятся на территории всех муниципальных районов и наблюдается тенденция роста числа пчелиных семей.

«Руководством региона в последние годы уделяется большое внимание развитию бренда дагестанского мёда, его продвижения на внутрироссийский рынок, так как на рынке много некачественного мёда, реализуемого под различными брендами. Впервые в прошлом году было принято решение на региональном уровне организовать господдержку. Но, однако легально работать и зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» хотят не многие.

Продукты животного и растительного происхождения должны иметь обязательные ветеринарные сопроводительные документы. На протяжении всего пути, от производителя до прилавка, участники оборота должны обмениваться документами на товар в электронном виде.

В связи с этим, считаю актуальным определить вектор дальнейшего развития пчеловодства в республике и сформировать мероприятия по созданию экономических и технологических условий для устойчивого развития пчеловодства», — озвучил планы вице-премьер.

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