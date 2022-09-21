Президент РФ заявил о частичной мобилизации в России

«Считаю необходимым поддержать предложение Минобороны и Генерального штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — объявил в специальном обращении Владимир Путин.

Он уточнил, что речь идёт именно о частичной мобилизации.

«Призыву на военную службу будут подлежать только те россияне, которые на сегодняшний день состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — озвучил президент.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке пройдут дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

Постановление об этом подписано. Мобилизационные мероприятия стартуют с сегодняшнего дня.