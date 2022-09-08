Начиная мероприятие, премьер поприветствовал участников акции на героической земле республики и заметил, что храбрые и мужественные поступки во имя Родины достойны самого большого уважения. «На таких великих примерах воспитывается гордость за нашу нацию, за нашу родину, любовь к отечеству. Благодаря Вам появляется чувство патриотизма и гражданственности, уважение к памяти подвигов героев страны, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к культурному наследию и традициям народа», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Премьер-министр РД встретился с участниками акции «Вахта Героев Отечества»
- Автор Дарья
- 08 сентября, 2022. Четверг 01:56
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 7 сентября, провел встречу с участниками всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества».
Последнее от Дарья
- В Дагестане выбрали лучшего учителя-дефектолога России-2022
- В Дагестане ученые работают над созданием новых сортов овощных и плодовых культур
- Дагестанские ученые работают над созданием новых сортов овощных и плодовых культур
- Руководители ДГУ и Юго-Восточного университета Шри-Ланки подпишут меморандум о сотрудничестве
- Литературный фестиваль «Дни белых журавлей» проходит в Дагестане