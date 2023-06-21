ЗАМАНА - На госуслугах стартовал прием документов в университеты

На госуслугах стартовал прием документов в университеты

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21 июня, 2023. Среда 01:07
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На госуслугах стартовал прием документов в университеты

Подача заявлений в университеты без личного посещения стартовала на портале "Госуслуги", информирует телеграм-канал Минцифры.

На госуслугах стартовал прием документов в университеты

Заявку на сайте можно подать в 5 любых университетов России до 5 специальностей в каждом: сделать это без личного посещения приемных комиссий, очередей и заполнения бумажных документов. Для этого необходима лишь подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги". Заполнить заявку можно на любые формы обучения: как платное, так и целевое. Имеется возможность подачи заявления на программы бакалавриата и специалитета, а также на 2-е высшее образование.

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