Первый сезон шоу-подкаста посвятят представителям различных интересных профессий. Прошедшие через кастинг снимутся в 10 сериях, где они поговорят со специалистами в той или иной сфере.
В кастинге могут принять участие ученики 8-11-х классов, у которых имеется опыт публичных выступлений и участники проекта «Билет в будущее». Для подачи заявки необходимо рассказать о себе в анкете, а также отправить видеоролик с ответами на вопросы «Почему мы должны выбрать Вас на роль ведущего?» и «Что Вам дает участие в проекте “Билет в будущее”?».
Заполнить анкету и отправить заявку нужно до 30 июня.