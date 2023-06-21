ЗАМАНА - Дагестанских школьников приглашают к участию в кастинге шоу-подкаста проекта «Билет в будущее»

Дагестанских школьников приглашают к участию в кастинге шоу-подкаста проекта «Билет в будущее»

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21 июня, 2023. Среда 00:55
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Дагестанских школьников приглашают к участию в кастинге шоу-подкаста проекта «Билет в будущее»

В рамках проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» впервые состоится кастинг на ведущего подкаста среди учащихся 8-11-х классов со всей России, информирует пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана.

Дагестанских школьников приглашают к участию в кастинге шоу-подкаста проекта «Билет в будущее»

Первый сезон шоу-подкаста посвятят представителям различных интересных профессий. Прошедшие через кастинг снимутся в 10 сериях, где они поговорят со специалистами в той или иной сфере.

В кастинге могут принять участие ученики 8-11-х классов, у которых имеется опыт публичных выступлений и участники проекта «Билет в будущее». Для подачи заявки необходимо  рассказать о себе в анкете, а также отправить видеоролик с ответами на вопросы «Почему мы должны выбрать Вас на роль ведущего?» и «Что Вам дает участие в проекте “Билет в будущее”?».

Заполнить анкету и отправить заявку нужно до 30 июня.

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