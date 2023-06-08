26 дагестанских школ названы именами героев СВО

Глава отряда ТОКС МКОУ «Новокулинская СОШ №2 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана» Сулейман Магомедов проинформировал, что большая часть школ, которым дали имена героев – в Рутульском районе – 7 учебных заведений: в селах Хлют, Гельмец, Кала, Амсар, Цудик, Джилихур и Мюхрек; 4 школы – в Махачкале: учебные заведения №№ 27, 41, 42 и 51), 3 образовательных учреждения в Карабудахкентском районе (2 в Карабудахкенте и одно в Аданаке).

Имена героев получили две школы в Сулейман-Стальском районе (в селе Зизик и селе Кахцуг), Гумбетовском районе (Новоцилитлинская СОШ и Первомайская СОШ) и в Кизлярском районе (в селах Брянск и Большач Арешевка), по одной школе — в Докузпаринском районе (в селе Каладжух), Дахадаевском районе (в селе Хуршни), Новолакском районе (село Тухчар), в Шамильском районе (село Верхний Батлух) и в городе ДагОгни (школа №4).