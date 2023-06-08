Дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей

Законопроект был разработан по инициативе группы депутатов Народного Собрания и принят на 23 (майской) сессии Народного Собрания Республики Дагестан. Установленные Законом меры социальной поддержки станут дополнением к принятому на федеральном уровне комплексу мероприятий, направленных на оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Документом в целях создания системы дополнительных мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Дагестан, призванных и проходящих военную службу по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе, и членов их семей, предусмотрены такие меры поддержки, как : 50% компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; 50% компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; компенсация оплаты стоимости твердого топлива (при проживании в домах, не имеющих центрального отопления): освобождение родителей от взимаемой платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися в образовательных организациях Республики Дагестан, реализующих образовательные программы дошкольного образования; освобождение родителей от взимаемой платы за обучение по дополнительным общеобразовательным программам образовательных организаций Республики Дагестан. Особое внимание Законом уделено детям, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации или принимают участие в специальной военной операции на добровольной основе, это: внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а также внеочередное предоставление мест в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территории Республики Дагестан; учащиеся 5-11 классов, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории республики, в дни учебных занятий будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием. Помимо этого, детям мобилизованных граждан, добровольцев предусмотрена отдельная квота приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр приема по каждой профессии (специальности) в профессиональных образовательных организациях Республики Дагестан. Членам семей мобилизованных граждан, добровольцев предоставляется право на первоочередной прием руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти Республики Дагестан, иных государственных органов Республики Дагестан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Следует отметить, что к членам семей мобилизованных граждан, добровольцев, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, относятся: супруга (супруг); несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные; дети, в том числе усыновленные, старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети, в том числе усыновленные, в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; родители (усыновители); лица, находящиеся на иждивении. Оказание мер поддержки участникам специальной военной операции и их семьям – это постоянная работа, в рамках которой депутаты Народного Собрания будут и в дальнейшем выходить с инициативами о совершенствовании регионального законодательства в этой сфере.