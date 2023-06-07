Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится в Махачкале

Второй федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 23 июня на площадке Аварского музыкально-драматического театра с 15:00 до 19:30 часов, информирует пресс-служба Министерства труда Дагестана.

На ярмарке представят примерно 1000 вакансий по Дагестану и более 6 тысяч из других российских субъектов.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте ведомства.