ЗАМАНА - Гимринский тоннель отныне носит имя известного государственного деятеля

Гимринский тоннель отныне носит имя известного государственного деятеля

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07 июня, 2023. Среда 10:14
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Гимринский тоннель отныне носит имя известного государственного деятеля

Для увековечения памяти Юсупова Магомеда Юсуповича, кавалера ордена Ленина и других высших наград, внесшего заметный вклад в решение задач социально-экономического развития Дагестана, присвоить его имя республиканскому Гимринскому автодорожному тоннелю.

Гимринский тоннель отныне носит имя известного государственного деятеля

Указ подписал Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов, он опубликован на официальном сайте Дагестана. Стоит напомнить, что Магомед Юсупов с 1983 по 1990 годы занимал должность первого секретаря Дагестанского обкома КПСС.

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