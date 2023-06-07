Указ подписал Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов, он опубликован на официальном сайте Дагестана. Стоит напомнить, что Магомед Юсупов с 1983 по 1990 годы занимал должность первого секретаря Дагестанского обкома КПСС.
Гимринский тоннель отныне носит имя известного государственного деятеля
- Автор Дарья
- 07 июня, 2023. Среда 10:14
Для увековечения памяти Юсупова Магомеда Юсуповича, кавалера ордена Ленина и других высших наград, внесшего заметный вклад в решение задач социально-экономического развития Дагестана, присвоить его имя республиканскому Гимринскому автодорожному тоннелю.
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