ЗАМАНА - В Российском фонде культуры прошло награждение победителей акции "Расул Гамзатов глазами детей"

В Российском фонде культуры прошло награждение победителей акции "Расул Гамзатов глазами детей"

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07 июня, 2023. Среда 08:47
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В Российском фонде культуры прошло награждение победителей акции &quot;Расул Гамзатов глазами детей&quot;

Церемония награждения лауреатов Всероссийской акции "Расул Гамзатов глазами детей" состоялась 6 июня в Российском фонде культуры, ими стали 30 ребят, а также 10 детей получили специальные презенты, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу фонда.

В Российском фонде культуры прошло награждение победителей акции "Расул Гамзатов глазами детей"

"Мне приятно пребывать сегодня здесь и дарить презенты таким талантливым ребятам. Несколько дней назад я поздравила лауреатов конкурса в Дагестане и сегодня поздравляю в Москве. Мне крайне радостно видеть, как прекрасно дети читают стихи моего отца. Видно, что они не просто произносят, а чувствуют каждое слово. Я знаю, это было бы очень важно и для него", — выступила на сцене дочь Расула Гамзатова, заслуженная работница культуры Дагестана, руководительница Дагестанского музея изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, глава "Межрегионального фонда поддержки культуры имени Расула Гамзатова" Салихат Гамзатова. 

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