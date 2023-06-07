ЗАМАНА - В Республике Дагестан принят закон о дополнительных мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу

В Республике Дагестан принят закон о дополнительных мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу

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07 июня, 2023. Среда 01:39
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В Республике Дагестан принят закон о дополнительных мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу

В Республике Дагестан принят Закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации, а также граждан РФ принимающих участие в СВО на добровольной основе, и членов их семей.

В Республике Дагестан принят закон о дополнительных мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу

В соответствии с документом мобилизованные граждане, добровольцы и их семьи смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых:

- компенсация расходов на оплату коммунальных услуг;

- компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме;

- компенсация стоимости твердого топлива;

- предоставление образовательными организациями РД отдельной квоты на обучение;

- внеочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях РД;

- освобождение от платы за обучение студентов;

- оказание содействия в обеспечении рабочими местами, и иные меры поддержки.

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