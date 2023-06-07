В Республике Дагестан принят закон о дополнительных мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу

Автор Дарья |||

В Республике Дагестан принят Закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации, а также граждан РФ принимающих участие в СВО на добровольной основе, и членов их семей.