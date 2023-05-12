ЗАМАНА - Помощники депутата Госдумы России Хизри Абакарова навестили ветеранов ВОВ

Помощники депутата Госдумы России Хизри Абакарова навестили ветеранов ВОВ

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12 мая, 2023. Пятница 02:02
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Помощники депутата Госдумы России Хизри Абакарова навестили ветеранов ВОВ

От имени депутата Государственной думы России Хизри Абакарова его помощники поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы, а также вручили им цветы, наборы продуктов и сладости, информирует пресс-служба партии.

Помощники депутата Госдумы России Хизри Абакарова навестили ветеранов ВОВ

Герои и участники ВОВ Антонина Исакова, Курбан Курбанов и Алиханич Арабов рассказали о тяжелых фронтовых днях, через которые они прошли в период ВОВ, поведали о судьбе однополчан и своих родственников.

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