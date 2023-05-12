Герои и участники ВОВ Антонина Исакова, Курбан Курбанов и Алиханич Арабов рассказали о тяжелых фронтовых днях, через которые они прошли в период ВОВ, поведали о судьбе однополчан и своих родственников.
Помощники депутата Госдумы России Хизри Абакарова навестили ветеранов ВОВ
- Автор Дарья
- 12 мая, 2023. Пятница 02:02
От имени депутата Государственной думы России Хизри Абакарова его помощники поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы, а также вручили им цветы, наборы продуктов и сладости, информирует пресс-служба партии.
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