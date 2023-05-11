ЗАМАНА - Вручение свидетельств стипендиатов Фонда Гаджи Махачева состоялось в ДГТУ

Вручение свидетельств стипендиатов Фонда Гаджи Махачева состоялось в ДГТУ

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11 мая, 2023. Четверг 09:40
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Вручение свидетельств стипендиатов Фонда Гаджи Махачева состоялось в ДГТУ

Исполняющий обязанности ректора ДГТУ Назим Баламирзоев поздравил стипендиатов Фонда Гаджи Махачева и выдал им свидетельства. В нынешнем учебном году владельцами стипендий стали 4 учащихся вуза, информирует пресс-служба ДГТУ.

Вручение свидетельств стипендиатов Фонда Гаджи Махачева состоялось в ДГТУ

«Поздравляю обладателей престижной стипендии и желаю им в будущем успехов в учебе и научной работе. Мы благодарны Правлению Фонда за то, что материальная и моральная поддержка молодых специалистов региона стала приоритетной целью Фонда с самого его открытия», – высказался ректор, обращаясь к лауреатам.

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