Вручение свидетельств стипендиатов Фонда Гаджи Махачева состоялось в ДГТУ

«Поздравляю обладателей престижной стипендии и желаю им в будущем успехов в учебе и научной работе. Мы благодарны Правлению Фонда за то, что материальная и моральная поддержка молодых специалистов региона стала приоритетной целью Фонда с самого его открытия», – высказался ректор, обращаясь к лауреатам.