Как высказался Меликов на собрании, реставрацию необходимо сделать аккуратно и красиво, так как памятник посвящен учителям, выполняющим важнейшую работу. Глава Дагестана также поручил Министерству образования и науки региона и мэрии Махачкалы в скором времени определить объем требуемых работ и приступить к мероприятиям.
Памятник Первой русской учительнице в Махачкале планируют отреставрировать
- Автор Дарья
- 10 мая, 2023. Среда 15:27
Памятник русской интеллигенции по проспекту Петра I обновят. Соответствующий указ дал глава Дагестана Сергей Меликов на собрании по актуальным вопросам, информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.
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