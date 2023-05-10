ЗАМАНА - ФАС: «В 2023 году тарифы на теплоснабжение для жителей Каспийска снижены на 23,9%»

ФАС: «В 2023 году тарифы на теплоснабжение для жителей Каспийска снижены на 23,9%»

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10 мая, 2023. Среда 14:45
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ФАС: «В 2023 году тарифы на теплоснабжение для жителей Каспийска снижены на 23,9%»

В 2023 году тарифы на теплоснабжение для горожан Каспийска уменьшены на 23,9 процента, информирует пресс-служба Управления ФАС по региону.

ФАС: «В 2023 году тарифы на теплоснабжение для жителей Каспийска снижены на 23,9%»

Как сообщают, в минувшем году в ФАС России пришла жалоба на необоснованность размера тарифов этой теплоснабжающей компании на соответствующие услуги в Каспийске. Служба рассмотрела обосновывающие данные при установлении тарифов для организации “Тепло-С” и обнаружила нарушения со стороны Минэнерго региона.

Службой выявлено, что регулятор не в полной мере осуществил анализ экономической обоснованности включенных в тариф затрат, учитывая расходы на уровне выше заявленных регулируемой компанией, принимал расходы в отсутствие полного пакета документов, подтверждающего экономическую обоснованность заявленных расходов.

Регулятор направил в Министерство энергетики Дагестана предписание исправить данные нарушения. После устранения всех нарушений тарифы на теплоснабжение уменьшились на 23,9 процента.

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