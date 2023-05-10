Более 500 росгвардейцев обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы в Дагестане

Автор Дарья |||

Более 500 сотрудников Управления Росгвардии по Дагестану обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в республике в период празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ.