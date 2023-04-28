Директор школы-интерната в Дагестане ответит в суде за хищение 30 000 рублей

Как показало следствие, обвиняемая осенью 2021 года внесла ложные данные в табель учета рабочего времени учителей об отработанных сменах и часах, на основании которых на банковские карты работников необоснованно была переведена зарплата в общей сумме больше 30 000 рублей. Далее средства перечислялись на банковский счет обвиняемой, которые та тратила по своему усмотрению.

Следствие собрало необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.