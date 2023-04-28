ЗАМАНА - Директор школы-интерната в Дагестане ответит в суде за хищение 30 000 рублей

Директор школы-интерната в Дагестане ответит в суде за хищение 30 000 рублей

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28 апреля, 2023. Пятница 15:31
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Директор школы-интерната в Дагестане ответит в суде за хищение 30 000 рублей

Перед дагестанским судом предстанет руководительница Курминской школы-интерната, которую обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, информирует пресс-служба СК республики.

Директор школы-интерната в Дагестане ответит в суде за хищение 30 000 рублей

Как показало следствие, обвиняемая осенью 2021 года внесла ложные данные в табель учета рабочего времени учителей об отработанных сменах и часах, на основании которых на банковские карты работников необоснованно была переведена зарплата в общей сумме больше 30 000 рублей. Далее средства перечислялись на банковский счет обвиняемой, которые та тратила по своему усмотрению. 

Следствие собрало необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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