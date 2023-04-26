Более 200 человек поучаствовало в акции ко Дню донора в Махачкале

Автор Дарья |||

Рядом с историческим музеем «Россия – моя история» разместился мобильный комплекс Республиканской станции переливания крови, который посетили больше 200 человек, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.