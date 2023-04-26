Сообщается, что специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Центра здоровья при ГКБ установили у выездного пункта “площадку здоровья”. Там сотрудники Центра осуществляли профилактические осмотры и обследования на факторы риска социально значимых заболеваний. Желающим сдать кровь выдали буклеты о пользе донорства и здоровом образе жизни.
Кровь сдавали многие дагестанские медицинские организации, волонтеры и местные жители. Глава Минмолодежи РД Камил Саидов презентовал участникам благодарности и нагрудные знаки почетных доноров страны.