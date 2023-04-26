ЗАМАНА - Более 200 человек поучаствовало в акции ко Дню донора в Махачкале

Более 200 человек поучаствовало в акции ко Дню донора в Махачкале

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26 апреля, 2023. Среда 08:10
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Более 200 человек поучаствовало в акции ко Дню донора в Махачкале

Рядом с историческим музеем «Россия – моя история» разместился мобильный комплекс Республиканской станции переливания крови, который посетили больше 200 человек, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Более 200 человек поучаствовало в акции ко Дню донора в Махачкале

Сообщается, что специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Центра здоровья при ГКБ установили у выездного пункта “площадку здоровья”. Там сотрудники Центра осуществляли профилактические осмотры и обследования на факторы риска социально значимых заболеваний. Желающим сдать кровь выдали буклеты о пользе донорства и здоровом образе жизни.

Кровь сдавали многие дагестанские медицинские организации, волонтеры и местные жители. Глава Минмолодежи РД Камил Саидов презентовал участникам благодарности и нагрудные знаки почетных доноров страны.

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