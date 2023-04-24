ЗАМАНА - ДГУ и МГУ работают над совместными образовательными онлайн-курсами

ДГУ и МГУ работают над совместными образовательными онлайн-курсами

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24 апреля, 2023. Понедельник 16:10
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ДГУ и МГУ работают над совместными образовательными онлайн-курсами

В ДГУ прошла встреча ректора Муртазали Рабаданова и проректора по науке и инновациям Назира Ашурбекова с сотрудниками Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денисом Янышевым – главой Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова и его заместителем Натальей Басиловой.

ДГУ и МГУ работают над совместными образовательными онлайн-курсами

В рамках совещания собравшиеся обсудили создание совместных онлайн-курсов для учащихся вузов, учеников школ и преподавателей для формирования профессиональных компетенций в сфере наукоемких технологий, повышения квалификации в отрасли использования современных образовательных технологий и удаленной работы с абитуриентами вуза из числа одаренных детей.

«Мы желаем на одной базе сформировать ядро уникальных компетенций от каждого университета для того, дабы другие вузы имели возможность использовать их опыт обучения и для включения в свои образовательные программы. На сегодняшний день подключено более 120 вузов», – высказался Денис Янышев.

Это направление реализуют в рамках научно-образовательного консорциума «Вернадский – Дагестан».

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