Более 100 дагестанских тяжелобольных детей получают помощь в Фонде «Круг добра»

В 2023 году у дагестанских детей до 18 лет в результате осуществленной диспансеризации было выявлено более 9 000 случаев вновь обнаруженных кардиологических заболеваний, информирует Министерство здравоохранения республики.

Среди них более 1000 случаев занимают аномалии системы кровообращения. Каждый год в Дагестане более 500 малышей появляются на свет с различными врожденными пороками развития, среди которых более 50 процентов обусловлено врожденными пороками сердца.

Фонд «Круг добра», помогающий детям в лечении крайне тяжелых, чаще всего неизлечимых болезней, не входящих в список ОМС, проинформировал, что отныне в перечень заболеваний, при которых можно обратиться за помощью в Фонд, включили новую патологию – миелопатию шейного отдела спинного мозга, осложненную зависимостью от аппарата искусственной вентиляции легких.