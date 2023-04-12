С 1 мая в Дагестане пенсии на дом будет доставлять «Почта России»

С 1 мая вступят в силу изменения в законодательстве Российской Федерации. Отныне доставлять пенсии и социальные выплаты наличными денежными средствами будет только «Почта России». Об этом проинформировал начальник УФПС Дагестана «Почты России» Руслан Алибегов.

Руслан Алибегов озвучил, что почта обеспечивает непрерывность почтового сообщения и оказывает почтовые услуги на всей территории России, независимо от того, насколько труднодоступен населенный пункт и сколько в нем проживает граждан.

«Для пенсионеров, которым раньше выплаты приносили сотрудники альтернативных организаций по доставке, ничего не изменится – они продолжат получать выплаты на дому в свою привычную дату. Те, кто получал выплаты в кассе доставочной организации, смогут получать выплаты в кассе почтового отделения. Кроме того, для тех, кто получает и другие социальные выплаты, будут созданы более комфортные условия: почтальоны доставят им все выплаты в один день. Если человека не будет дома, он сможет получить деньги на дому в другой день или в почтовом отделении. Если выплаты за пенсионера получает доверенное лицо и в доверенности указано название конкретной доставочной организации, то такой документ необходимо переоформить», – сообщил Алибегов.