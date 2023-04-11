Отныне учетную запись можно удалить и с помощью мобильного приложения, и на самом портале "Госуслуги". В прошлом данная функция была недоступна. При попытке удаления профиля в приложении сайта появлялся текст о том, что функция недоступна. Как далее информировало Министерство цифровизации РФ, отключение возможности удаления учетной записи на сайте "Госуслуг" было осуществлено по причине частых случаев взлома личных кабинетов граждан.
На сайте "Госуслуги" вернулась функция удаления профиля
- Автор Дарья
- 11 апреля, 2023. Вторник 11:45
Функция удаления профиля на "Госуслугах" онлайн вновь стала доступной, информирует сайт РИА Новости.
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