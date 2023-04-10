"Подготовлен законопроект о смягчении мер ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на автомобиль. Передали в правительство страны, ожидаем ответа", — рассказал Нилов в своих соцсетях.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР уточнил, что отсутствие при себе регистрационных документов не является поводом для ареста и эвакуации автомобиля.
"Если документы на автомобиль остались дома или где-то еще — это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Получается, что и задержание машины проводиться не должно. Исключение касается тех случаев, когда транспорт находится в угоне, и на него нет документов, или нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза", — сообщил Нилов.