Госдума подготовила законопроект о смягчении наказания за отсутствие документов на транспорт

Государственная дума подготовила и передала в правительство страны законопроект о смягчении наказания за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на машину. Текст проекта закона и пояснительная записка к нему появились 10 апреля в телеграм-канале заместителя руководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

"Подготовлен законопроект о смягчении мер ответственности за отсутствие при себе регистрационных документов на автомобиль. Передали в правительство страны, ожидаем ответа", — рассказал Нилов в своих соцсетях.



Заместитель руководителя фракции ЛДПР уточнил, что отсутствие при себе регистрационных документов не является поводом для ареста и эвакуации автомобиля.

"Если документы на автомобиль остались дома или где-то еще — это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Получается, что и задержание машины проводиться не должно. Исключение касается тех случаев, когда транспорт находится в угоне, и на него нет документов, или нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза", — сообщил Нилов.