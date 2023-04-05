Более 140 случаев кори зафиксировано в Дагестане с января

С начала 2023 года в Дагестане фиксируется рост заболеваемости кори – 145 случаев, что в 29 раз больше, чем за такое же время 2022 года (5 случаев).

Среди 145 пациентов есть как и неорганизованные, так и дети школьного и детсадовского возраста.

В данный момент в Республиканском центре инфекционных болезней и профилактики СПИДа на стационарном лечении с диагнозом «Корь» пребывают 15 человек, из которых один совершеннолетний. Для обеспечения достаточного числа мест, в случае массового поступления пациентов, в стационаре имеются дополнительные койки.

По сведениям эпидотдела учреждения, болезнь регистрируется в 97,2 процента случаях у непривитых людей. Чаще всего болеют несовершеннолетние – 91,1%, но и взрослые – в 8,9% случаев – не защищены от болезни.