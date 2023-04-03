В Махачкале к началу туристического сезона впервые отремонтируют 3 городских пляжа

Махачкалинские власти к старту туристического сезона отремонтируют 4 городских пляжа. На 3-х из них ремонтные работы будут проходить впервые, информирует пресс-служба администрации города.

"Столица республики готовится к туристическому сезону. <…> В 2023 году мы отремонтируем 4 городских пляжа, на 3-х из них работы осуществляются впервые. Благоустройство пройдет на территории пляжей "Лунный берег", "Березка", пляжа в микрорайоне Редукторный - от медицинского центра "Белый медведь" до дома печати", — сообщает пресс-служба.