ЗАМАНА - Житель Дагестана открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем

Житель Дагестана открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем

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27 марта, 2023. Понедельник 13:24
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Житель Дагестана открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем

В Кайтагском районе полицейские ответной стрельбой ликвидировали мужчину, открывшего огонь в них, информирует пресс-служба регионального МВД.

Житель Дагестана открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем

Это произошло сегодня утром: полиция прибыла в село Джигия Кайтагского района для проверки сведений о том, что 29-летний местный житель нелегально хранит у себя огнестрельное оружие. У входа в жилье подозреваемый начал стрелять в сторону сотрудников МВД и ранил 30-летнего жителя соседнего села, впоследствии от полученного ранения скончавшегося. Ответной стрельбой мужчина был ликвидирован. «Идет расследование. Осуществляется сбор материала для установления всех обстоятельств инцидента и принятия процессуального речения», – сообщает МВД.

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