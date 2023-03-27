Школьница упала из окна квартиры 12-этажного жилого дома, информируют очевидцы.
На месте трагедии работают полицейские. Обстоятельства инцидента выясняются.
Инцидент произошел этой ночью на пересечении проспектов Гамидова и Шамиля, рядом с ТЦ «Этажи».
Школьница упала из окна квартиры 12-этажного жилого дома, информируют очевидцы.
На месте трагедии работают полицейские. Обстоятельства инцидента выясняются.
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