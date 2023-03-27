ЗАМАНА - В Махачкале девочка разбилась, выпав из окна 12-го этажа

В Махачкале девочка разбилась, выпав из окна 12-го этажа

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27 марта, 2023. Понедельник 10:14
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В Махачкале девочка разбилась, выпав из окна 12-го этажа

Инцидент произошел этой ночью на пересечении проспектов Гамидова и Шамиля, рядом с ТЦ «Этажи».

В Махачкале девочка разбилась, выпав из окна 12-го этажа

Школьница упала из окна квартиры 12-этажного жилого дома, информируют очевидцы.

На месте трагедии работают полицейские. Обстоятельства инцидента выясняются.

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