Разъяснения Минтруда Дагестана по часто задаваемым вопросам населения о трудовых правах мобилизованных граждан

Разъяснения Минтруда Дагестана по часто задаваемым вопросам населения о трудовых правах мобилизованных граждан.

Уволят ли работников в случае их мобилизации?

Нет. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.

Что будет с трудовым договором?

Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.

После окончания службы можно будет вернуться на ту же должность?

Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.

Каких работников касаются новые правила?

Постановление распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

Нужно ли приносить повестку работодателю?

Да. Для приостановки трудового договора работнику нужно предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации.

Как работодатель приостанавливает трудовой договор?

Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчет сотрудника: то есть, начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

Нужно ли дополнительное соглашение помимо приказа работодателя?

Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки.

Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника?

Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года.

Работникам на испытательном сроке приостановят трудовой договор?

Да. Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях.

Мобилизованным работникам с уведомлением о сокращении трудовой договор приостановят?

Да. В случае если работник уже получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать, то при получении повестки его трудовой договор также будет приостановлен.

Будет ли период приостановки договора включен в трудовой стаж?

Да. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж.

Какие выплаты работодатель обязан произвести в связи с мобилизацией работника?

Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства. Например: оплата командировочных расходов, единовременные поощрительные и другие выплаты, в связи с праздничными днями и юбилейными датами, оплата питания, материальная помощь, дополнительные денежные суммы при предоставлении работникам ежегодного отпуска, оплата учебного отпуска, и другие.

⥤ Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может производиться по заявлению работника в соответствии с законодательством.

Новые правила касаются всех работников?

Да. Правила касаются всех работающих по найму. Приостанавливаются: — бессрочные и срочные трудовые договоры, — бессрочные и срочные служебные контракты; — договоры в период испытательного срока.

Какие дополнительные трудовые гарантии есть у семей мобилизованных граждан?

Государственной Думой уже приняты поправки, которые вводят дополнительные трудовые гарантии для второго родителя ребенка до 14 лет. Таких родителей без их согласия нельзя будет привлечь к сверхурочным, к работе в выходные, праздничные дни или направить в командировку.

Второй родитель также получит преимущественное право сохранения рабочего места в случае сокращений на предприятии.