ЗАМАНА - Министр образования и науки РФ поручил вузам Дагестана подготовить специалистов в сфере транспорта и туризма

Министр образования и науки РФ поручил вузам Дагестана подготовить специалистов в сфере транспорта и туризма

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24 марта, 2023. Пятница 15:55
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Министр образования и науки РФ поручил вузам Дагестана подготовить специалистов в сфере транспорта и туризма

Руководитель Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков поручил дагестанским университетам подготовить квалифицированные кадры по логистике транспорта и туризма, информирует пресс-служба ведомства.

Министр образования и науки РФ поручил вузам Дагестана подготовить специалистов в сфере транспорта и туризма

"Министр образования и науки Валерий Фальков дал ряд поручений, требуемых для подготовки экспертов по логистике транспорта, туризма, а также складской логистике. В связи с развитием логистических направлений центрального коридора "Север-Юг", который по Каспийскому морю связывает субъект со странами Ближнего Востока и Средней Азии, и где грузопоток каждый день растет, дагестанские представители бизнеса отмечают потребность региона в квалифицированных специалистах в области логистики. Об этом недавно на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказала начальница Дагестанской региональной организации РСПП Патимат Гамидова", — сообщается на сайте министерства.

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