379 единиц современного медицинского оборудования поступило в Дагестан в 2022 году

В 2022 году в Дагестан прибыло 379 единиц современного медицинского оборудования, в том числе 45 единиц специализированного оборудования и высокотехнологичный ангиограф в сосудистый центр Городской клинической больницы №1, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Как заявила глава Минздрава Татьяна Беляева, развитие здравоохранения в республике при поддержке правительством страны приобрело беспрецедентные по масштабу позитивные изменения ЛПУ, в том числе по обеспечению техникой и транспортом. «20 единиц сложной техники прибыло в Республиканский онкоцентр, 2 аппарата МРТ размещены в Республиканской клинической больнице скорой медпомощи и Республиканской клинической больнице имени Вишневского. По Дагестану открыто и отремонтировано более 100 ФАПов, начали работу центры амбулаторной онкологической помощи», – высказалась министр.