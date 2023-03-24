ЗАМАНА - 379 единиц современного медицинского оборудования поступило в Дагестан в 2022 году

379 единиц современного медицинского оборудования поступило в Дагестан в 2022 году

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24 марта, 2023. Пятница 09:29
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379 единиц современного медицинского оборудования поступило в Дагестан в 2022 году

В 2022 году в Дагестан прибыло 379 единиц современного медицинского оборудования, в том числе 45 единиц специализированного оборудования и высокотехнологичный ангиограф в сосудистый центр Городской клинической больницы №1, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

379 единиц современного медицинского оборудования поступило в Дагестан в 2022 году

Как заявила глава Минздрава Татьяна Беляева, развитие здравоохранения в республике при поддержке правительством страны приобрело беспрецедентные по масштабу позитивные изменения ЛПУ, в том числе по обеспечению техникой и транспортом. «20 единиц сложной техники прибыло в Республиканский онкоцентр, 2 аппарата МРТ размещены в Республиканской клинической больнице скорой медпомощи и Республиканской клинической больнице имени Вишневского. По Дагестану открыто и отремонтировано более 100 ФАПов, начали работу центры амбулаторной онкологической помощи», – высказалась министр.

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