«Большая ночь ориентировочно приходится на 22 марта», – заявили представители Муфтията.
Точную дату старта священного месяца Рамадан Муфтият республики сообщит вечером 22 марта, уточняет пресс-служба.
Духовное управление Дагестана объявило ориентировочную дату начала священного месяца Рамадана в 2023 году.
«Большая ночь ориентировочно приходится на 22 марта», – заявили представители Муфтията.
Точную дату старта священного месяца Рамадан Муфтият республики сообщит вечером 22 марта, уточняет пресс-служба.
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