«Несмотря на выходной, коллеги с удовольствием поддержали идею навести порядок. В такую теплую, солнечную погоду мы быстро управились с вверенной нам территорией: убрали сорняки, собрали несколько мешков мусора, покрасили бордюры. Приятно вносить вклад в чистоту территории, прилегающей к зданию издательства», — отметила заместитель главного редактора газеты Салимат Алиева.
Коллектив газеты «Замана» принял участие в общереспубликанском субботнике
- Автор Дарья
- 19 марта, 2023. Воскресенье 01:48
Сотрудники дагестанского издания на даргинском языке «Замана» поучаствовали в общереспубликанском субботнике.
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