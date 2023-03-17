ЗАМАНА - Более 30 000 человек обеспечат питьевой водой в Дагестане в 2024 году

Более 30 000 человек обеспечат питьевой водой в Дагестане в 2024 году

Автор
17 марта, 2023. Пятница 11:10
|||
Более 30 000 человек обеспечат питьевой водой в Дагестане в 2024 году

Дагестанские власти собираются возвести водовод, который обеспечит питьевой водой более 30 000 жителей 6 сел Казбековского района. Средства из федерального бюджета предусмотрены в рамках проекта "Чистая вода", информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минстроя Дагестана.

Более 30 000 человек обеспечат питьевой водой в Дагестане в 2024 году

"Сегодня подписан контракт с Минстроем РФ о включении социально-значимого объекта водоснабжения "водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам". Осуществить все мероприятия планируем в 2023 - 2024 годах <…>. Возведение данного водовода позволит обеспечить питьевой водой людей из 6 сел Казбековского района", — уточняет пресс-служба.

Добавляют, что на возведение водовода из федерального бюджета предусмотрено более 836 миллионов рублей. Воду подведут к следующим населенным пунктам: Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала и Инчха.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top