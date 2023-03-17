Более 30 000 человек обеспечат питьевой водой в Дагестане в 2024 году

Дагестанские власти собираются возвести водовод, который обеспечит питьевой водой более 30 000 жителей 6 сел Казбековского района. Средства из федерального бюджета предусмотрены в рамках проекта "Чистая вода", информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минстроя Дагестана.

"Сегодня подписан контракт с Минстроем РФ о включении социально-значимого объекта водоснабжения "водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам". Осуществить все мероприятия планируем в 2023 - 2024 годах <…>. Возведение данного водовода позволит обеспечить питьевой водой людей из 6 сел Казбековского района", — уточняет пресс-служба.

Добавляют, что на возведение водовода из федерального бюджета предусмотрено более 836 миллионов рублей. Воду подведут к следующим населенным пунктам: Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала и Инчха.