ЗАМАНА - Заработная плата учителей в Дагестане в 2023 году увеличится на 1,7 млрд рублей

Заработная плата учителей в Дагестане в 2023 году увеличится на 1,7 млрд рублей

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16 марта, 2023. Четверг 14:12
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Заработная плата учителей в Дагестане в 2023 году увеличится на 1,7 млрд рублей

Зарплата учителей в Дагестане в 2023 году увеличится на 1,7 миллиарда рублей, проинформировал министр образования и науки республики Яхья Бучаев на собрании дагестанского руководства.

Заработная плата учителей в Дагестане в 2023 году увеличится на 1,7 млрд рублей

В своем выступлении он озвучил, что в региональном бюджете Дагестана на нынешний год на доведение средней заплаты педагогических специалистов до целевых значений, определенных «майскими» постановлениями Президента России, предусмотрена индексация фонда оплаты труда учителей:

- на 4,2 процента для педагогических сотрудников общего образования;

- на 11,6 процента для педагогических сотрудников детских садов;

на 5,7 процента для педагогических сотрудников заведений дополнительного образования.

В денежном выражении это составляет дополнительно около 1,737 миллиарда рублей, также:

1,2 миллиарда рублей для учителей общего образования;

400,6 миллиона рублей для учителей детских садов;

136,5 миллиона рублей для специалистов заведений дополнительного образования.

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