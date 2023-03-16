В своем выступлении он озвучил, что в региональном бюджете Дагестана на нынешний год на доведение средней заплаты педагогических специалистов до целевых значений, определенных «майскими» постановлениями Президента России, предусмотрена индексация фонда оплаты труда учителей:
- на 4,2 процента для педагогических сотрудников общего образования;
- на 11,6 процента для педагогических сотрудников детских садов;
- на 5,7 процента для педагогических сотрудников заведений дополнительного образования.
В денежном выражении это составляет дополнительно около 1,737 миллиарда рублей, также:
- 1,2 миллиарда рублей для учителей общего образования;
- 400,6 миллиона рублей для учителей детских садов;
- 136,5 миллиона рублей для специалистов заведений дополнительного образования.