ЗАМАНА - Более 2,5 млрд рублей выделят на капремонт школ Дагестана в 2023 году

Более 2,5 млрд рублей выделят на капремонт школ Дагестана в 2023 году

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15 марта, 2023. Среда 00:50
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Более 2,5 млрд рублей выделят на капремонт школ Дагестана в 2023 году

На капремонт в школах Дагестана предусмотрено 2,6 миллиарда рублей, рассказал в прямом эфире ЦУР республики глава Минобрнауки региона Яхья Бучаев.

Более 2,5 млрд рублей выделят на капремонт школ Дагестана в 2023 году

В текущем году в планах осуществить капремонт 139 школ в 36 муниципалитетах. Конкурсная документация по объектам опубликована в единой информационной системе госзакупок. Договоры заключены по 38 учебным заведениям, 58 пребывают на стадии подписания.

«Как и в 2022 году, мы являемся одними из лидеров России по реализации программы капремонта. Капитальный ремонт в общем будет осуществлен на сумму 2,6 млрд рублей и отдельно на 1 млрд рублей будет куплено оборудование для оснащения школ необходимой мебелью, компьютерной, мультимедийной техникой», – рассказал министр. 

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