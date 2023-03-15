Более 2,5 млрд рублей выделят на капремонт школ Дагестана в 2023 году

В текущем году в планах осуществить капремонт 139 школ в 36 муниципалитетах. Конкурсная документация по объектам опубликована в единой информационной системе госзакупок. Договоры заключены по 38 учебным заведениям, 58 пребывают на стадии подписания.

«Как и в 2022 году, мы являемся одними из лидеров России по реализации программы капремонта. Капитальный ремонт в общем будет осуществлен на сумму 2,6 млрд рублей и отдельно на 1 млрд рублей будет куплено оборудование для оснащения школ необходимой мебелью, компьютерной, мультимедийной техникой», – рассказал министр.