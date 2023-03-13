ЗАМАНА - В школе материнства женской консультации проходит обучение

В школе материнства женской консультации проходит обучение

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13 марта, 2023. Понедельник 16:15
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В школе материнства женской консультации проходит обучение В школе материнства женской консультации проходит обучение В школе материнства женской консультации проходит обучение В школе материнства женской консультации проходит обучение

Сохранение здоровья детей – одна из ключевых целей государственной политики России в области защиты интересов детства.

В школе материнства женской консультации проходит обучение

Для ранней диагностики тяжелых наследственных и врожденных заболеваний назначается неонатальный скрининг, позволяющий своевременно в первые дни жизни младенца выявить заболевания и начать лечение.

Минздрав РФ создал одноименный типовой проект, дабы сформировать ответственное отношение к репродуктивному здоровью.

Его целями являются следующие: оценка состояния репродуктивного здоровья у людей, повышение медицинской грамотности и информированности граждан о факторах риска и факторах, способствующих здоровью репродуктивной системы.

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