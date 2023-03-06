Глава государства в своей приветственной речи не оставил без внимания ситуацию в регионе, назвав терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области. «Очередной террористический акт. Они проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские дети и лица. Открыли огонь по ним», – отметил Путин.
Президент РФ дал старт Году педагога и наставника
- Автор Дарья
- 06 марта, 2023. Понедельник 08:08
Президент России Владимир Путин поучаствовал в церемонии открытия Года педагога и наставника по видео-конференц-связи (ВКС). Ранее планировалось, что глава государства будет лично присутствовать в центре знаний «Машук» в Ставропольском крае, где проходит церемония, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков предупредил, что президент останется в Москве на фоне событий в Брянской области.
По словам Путина, «именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка». Далее президент процитировал педагога Константина Ушинского, который называл «невыносимым насилием» попытки отнять у народа его язык, оборвать прочную связь, соединяющую поколения в «одно великое, историческое, живое целое».
Уделив внимание ситуации в Брянской области, президент перешел к повестке мероприятия. В ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» он поблагодарил педагогов за их «неизменную веру в Россию» и высокие патриотические чувства. «Своим примером вы научили их отличать подлость от правды, предательство от честности и справедливости, привили им по-настоящему великое, определяющее всю нашу жизнь чувство глубокой, искренней любви к Родине», – подчеркнул президент.
Путин, обращаясь к педагогам, заметил, что вопросы обучения и наставничества – это всегда обращение к будущему. Он пообещал, что развитие суверенного образования будет вестись «на всех уровнях – от школы до колледжей и вузов». «В условиях стремительных технологических изменений именно такой личный контакт позволяет быстрее передавать от учителя к ученику лучший опыт и знания», – подчеркнул он.
Президент также пообещал, что качество преподавания истории, обществознания и других дисциплин будет повышаться. Он напомнил, что с 1 сентября текущего года в школах начнут действовать единые федеральные образовательные программы по русскому языку, литературе, географии, обществознанию и истории»
«Мы открываем сегодня Год педагога и наставника, и знаю, что вопросов очень много. Мы обязательно их будем обсуждать», – заключил он.
Путин подписал указ о проведении Года педагога и наставника в России в июне 2022 г. Такое решение было принято «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».
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