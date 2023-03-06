Путин, обращаясь к педагогам, заметил, что вопросы обучения и наставничества – это всегда обращение к будущему. Он пообещал, что развитие суверенного образования будет вестись «на всех уровнях – от школы до колледжей и вузов». «В условиях стремительных технологических изменений именно такой личный контакт позволяет быстрее передавать от учителя к ученику лучший опыт и знания», – подчеркнул он.