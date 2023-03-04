ЗАМАНА - Про мобильную безопасность расскажут дагестанским школьникам на «Уроке цифры»

Про мобильную безопасность расскажут дагестанским школьникам на «Уроке цифры»

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04 марта, 2023. Суббота 02:20
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Про мобильную безопасность расскажут дагестанским школьникам на «Уроке цифры»

«Урок цифры», посвящённый мобильной безопасности, стартует в школах России 13 марта и продлится до 2 апреля. 

Про мобильную безопасность расскажут дагестанским школьникам на «Уроке цифры»

Лаборатория Касперского создала для проекта обучающие материалы на тему «Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы». 

Участники урока узнают об основах кибербезопасности, о защите информации на устройствах, а также о работе экспертов в сфере информационной безопасности и разработчиков защитных решений для гаджетов.

Материалы к уроку можно посмотреть по ссылке.

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