Организаторами конкурса стали АНО «Культурно-просветительский центр имени Гасана Алкадари» (КПЦ им. Г.Алкадари), Федеральная лезгинская национально-культурная автономия (ФЛНКА) и редакция республиканского еженедельника «Лезги газет»».
Лауреаты конкурса получили денежные презенты, а также следующие книги: смысловой перевод Корана на лезгинском языке (переводчик – Ямин Магомедов), сборник публицистических произведений на лезгинском языке «Веревирдер» (автор – Мердали Джалилов), а также книга, вышедшая к 100-летнему юбилею издания «Лезги газет» под названием «Асирдин рехъ» («Вековой путь»).
Подробнее материал можно прочитать на сайте «Лезги газет».