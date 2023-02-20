Причиной визита главы Махачкалы по этому адресу стали многочисленные обращения жителей этого дома, просивших помочь в благоустройстве их дворовой территории, которую в судебном порядке получилось вернуть в собственность муниципалитета и спасти от застройки.
Мэр пообещал участникам встречи, что в скором времени в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» вместо несостоявшегося строительного объекта появится образцовая зона досуга, где смогут комфортно проводить время отдыха дети, молодежь и люди зрелого возраста.