ЗАМАНА - Мэр Махачкалы обозначил приоритеты в благоустройстве города

Мэр Махачкалы обозначил приоритеты в благоустройстве города

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20 февраля, 2023. Понедельник 00:48
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Мэр Махачкалы обозначил приоритеты в благоустройстве города

«В процессе работ по благоустройству общественных территорий в Махачкале главный приоритет – максимальное сохранение пространства для ее жителей. Уплотнительной застройки, особенно в зонах многоэтажной застройки, больше нигде не будет», – высказался и.о. мэра города Ризван Газимагомедов на встрече с жильцами многоквартирного дома по улице Абдулхамида Юсупова, 29 (Хуршилова, 9).

Мэр Махачкалы обозначил приоритеты в благоустройстве города

Причиной визита главы Махачкалы по этому адресу стали многочисленные обращения жителей этого дома, просивших помочь в благоустройстве их дворовой территории, которую в судебном порядке получилось вернуть в собственность муниципалитета и спасти от застройки. 

Мэр пообещал участникам встречи, что в скором времени в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» вместо несостоявшегося строительного объекта появится образцовая зона досуга, где смогут комфортно проводить время отдыха дети, молодежь и люди зрелого возраста.

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взяты из открытых источников
 

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