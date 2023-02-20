Мэр Махачкалы обозначил приоритеты в благоустройстве города

«В процессе работ по благоустройству общественных территорий в Махачкале главный приоритет – максимальное сохранение пространства для ее жителей. Уплотнительной застройки, особенно в зонах многоэтажной застройки, больше нигде не будет», – высказался и.о. мэра города Ризван Газимагомедов на встрече с жильцами многоквартирного дома по улице Абдулхамида Юсупова, 29 (Хуршилова, 9).

Причиной визита главы Махачкалы по этому адресу стали многочисленные обращения жителей этого дома, просивших помочь в благоустройстве их дворовой территории, которую в судебном порядке получилось вернуть в собственность муниципалитета и спасти от застройки.

Мэр пообещал участникам встречи, что в скором времени в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» вместо несостоявшегося строительного объекта появится образцовая зона досуга, где смогут комфортно проводить время отдыха дети, молодежь и люди зрелого возраста.