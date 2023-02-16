Донорская акция по сдаче крови состоялась в ДГТУ

В акции мог принять участие каждый студент старше 18 лет без медицинских противопоказаний для сдачи крови, в том числе без инфекционных и хронических заболеваний. Сотрудники отдела по воспитательной работе и социальному развитию подготовили для всех участников валентинки с приятными пожеланиями.

«Я сдаю кровь уже не в первый раз. Считаю это крайне хорошим и необходимым делом, ведь постоянно слышу и вижу то, что кто-то нуждается в донорской крови. К тому же акция проводится прямо на территории ДГТУ, что очень удобно для учащихся и сотрудников университета», – высказался студент вуза Магомед Умарханов.