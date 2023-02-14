Больница скорой медицинской помощи в Дагестане обслужила более 13 000 пациентов в минувшем году

Главный врач больницы Магомед Иманалиев рассказал, что сотрудники лечебного учреждения продолжили вводить в свою практику современные способы лечения.

«Сохраняются высокие темпы хирургической активности. За 2022 год осуществлено более 6000 операций. При этом более 90 процентов оперативных вмешательств выполняется лапароскопическим методам – это без разрезов, с помощью нескольких проколов. Заметно увеличивается и число проводимых малоинвазивных вмешательств. В общем в минувшем году медицинская помощь в условиях стационара оказана более 13 000 пациентов», – высказался Иманалиев.

Он также подчеркнул рост числа высокотехнологичных операций.