Партия «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ»

Партия «Единая Россия» объявила о запуске всероссийской акции по повышению грамотности жителей многоквартирных домов «Диктант ЖКХ», которая состоится в очном и онлайн-форматах в период с 14 февраля по 14 апреля, информирует пресс-служба партии.

«Акция “Диктант ЖКХ” – часть крупной работы по жилищному просвещению, поддержке активных собственников, повышению качества деятельности ЖКХ, которую осуществляет партия “Единая Россия” в рамках проектов “Жители МКД” и “Школа грамотного потребителя”. В этой работе нас поддерживают общественные деятели, Минстрой и ЖКХ России», – заявляют представители партии.

Принять участие в тестировании онлайн можно на сайте «Школа ЖКХ». Каждое тестовое задание состоит из 30 вопросов, на решение которых дается 30 минут. Участники, которые набрали не меньше 25 правильных ответов из 30 в тестировании, получат электронный сертификат. Один участник может пройти тестирование неограниченное число раз.