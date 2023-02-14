ЗАМАНА - Партия «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ»

Партия «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ»

Автор
14 февраля, 2023. Вторник 09:24
|||
Партия «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ»

Партия «Единая Россия» объявила о запуске всероссийской акции по повышению грамотности жителей многоквартирных домов «Диктант ЖКХ», которая состоится в очном и онлайн-форматах в период с 14 февраля по 14 апреля, информирует пресс-служба партии.

Партия «Единая Россия» запустила всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ»

«Акция “Диктант ЖКХ” – часть крупной работы по жилищному просвещению, поддержке активных собственников, повышению качества деятельности ЖКХ, которую осуществляет партия “Единая Россия” в рамках проектов “Жители МКД” и “Школа грамотного потребителя”. В этой работе нас поддерживают общественные деятели, Минстрой и ЖКХ России», – заявляют представители партии.

Принять участие в тестировании онлайн можно на сайте «Школа ЖКХ». Каждое тестовое задание состоит из 30 вопросов, на решение которых дается 30 минут. Участники, которые набрали не меньше 25 правильных ответов из 30 в тестировании, получат электронный сертификат. Один участник может пройти тестирование неограниченное число раз.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top