Сергей Меликов провел собрание на актуальные темы

В понедельник, 13 февраля, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание с участием лидеров органов власти по актуальным вопросам. Собравшиеся обсудили мероприятия по строительству и капремонту объектов за счет бюджетных средств, исполнение поручений, данных в процессе прямого эфира с главой Дагестана, решение проблемы бездомных животных.

Глава Минстроя Дагестана Артур Сулейманов рассказал об осуществлении основных показателей по программам, реализуемым ведомством в минувшем году, и планах на 2023.

Показатели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» достигли в 2022 году 100%. Благоустроены 179 территорий в 47 муниципалитетах региона. В текущем году планируется благоустроить ещё 142 дворовые территории в 44 муниципальных образованиях.

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в республике в 2022 году были возведены 4 объекта: очистные сооружения в селе Хунзах, межпоселковый водовод «Верхнее Казанище – Бетаул-Кырлар» в Буйнакском районе, водоснабжение села Батлаич Хунзахского района и города Кизляра.

В планах на 2023 год – возвести сети водоснабжения в селах Дылым Казбековского района, Карата Ахвахского района, водовод «Чиркей – Буйнакск», отремонтировать и восстановить систему водоснабжения в Буйнакске. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.