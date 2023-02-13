Делегаты выразили соболезнования турецким гражданам. Дагестанцы оставили запись в книге соболезнований в Генеральном Консульстве Турции в Казани. Кроме того, они передали предметы одежды и первой необходимости, которые были собраны земляками.
«Сегодня турецкий народ оказался перед ужасной природной катастрофой. Мы разделяем ваше горе и будем молиться за упокой погибших в этой катастрофе и молиться за здоровье пострадавших, и прошу вас принять посильную помощь от дагестанцев, проживающих в Татарстане», – заявил Магомед Муслимов.