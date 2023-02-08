Более 41 000 девятиклассников проходят итоговое собеседование в Дагестане

Итоговое собеседование по русскому языку в среду, 8 февраля, сдают 41 036 ученика в 1 246 школах Дагестана, от его результата зависит допуск выпускников к государственной итоговой аттестации, информирует пресс-служба РЦОИ.

Итоговое собеседование по русскому языку подразумевает выполнение заданий на проверку навыков устной речи. Девятиклассники проходят его во вторую среду февраля в своих учебных заведениях. Во время проведения идет аудиозапись, на выполнение подростку дается в среднем 15-16 минут. Оценивают итоговое собеседование специалисты по системе зачет/незачет.

Результаты итогового собеседования ребята получат не позднее 22 февраля. Для тех школьников, которые получат незачет или не явятся на экзамен по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные даты сдачи – 15 марта и 15 мая.