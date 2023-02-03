По результатам первого собрания республиканского Общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» (ЖДЕР), состоявшегося 30 января, начал работу Центр психологической помощи женам и матерям бойцов СВО. Он сформирован факультетом психологии и философии ДГУ, кафедрой психологии и развития профессиональной деятельности совместно с ЖДЕР.
В данном Центре, как сообщила заместительница декана факультета психологии и развития философии ДГУ Зарема Акбиева, профессиональные психологи окажут всестороннюю поддержку всем женщинам – матерям, женам и сестрам мобилизованных дагестанцев.
Психологический Центр находится в Махачкале.