ЗАМАНА - В Госдуме рассказали, что будет в новых учебниках истории

В Госдуме рассказали, что будет в новых учебниках истории

Автор
31 января, 2023. Вторник 23:45
|||
В Госдуме рассказали, что будет в новых учебниках истории

Появилась информация о выпуске нового учебника по истории России, в котором будут разделы на тему СВО. Как информирует ТАСС, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова, в библиотеках школ новое издание может появиться уже в 2024 году. 

В Госдуме рассказали, что будет в новых учебниках истории

Депутат ГосДумы Джамаладин Гасанов прокомментировал данную новость. «Уверен, что в этой главе обязательно расскажут о героическом подвиге российских военных. О тех вызовах, которые были брошены России до начала СВО. О единении практически всего государства вокруг наших ребят, нашего Президента. О помощи населению этих 4 областей (Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области примечание редакции). Обо всем, что мы делаем сейчас», — высказался депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top