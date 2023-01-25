ЗАМАНА - Несколько часов осталось до прямой линии с Главой Дагестана Сергеем Меликовым

Несколько часов осталось до прямой линии с Главой Дагестана Сергеем Меликовым

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25 января, 2023. Среда 13:21
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Несколько часов осталось до прямой линии с Главой Дагестана Сергеем Меликовым

В среду, 25 января, в 15:00 в регионе начнется прямая линия с руководителем Дагестана Сергеем Меликовым.

Несколько часов осталось до прямой линии с Главой Дагестана Сергеем Меликовым

Глава региона будет отвечать на интересующие дагестанцев вопросы. Уже поступило более 2 000 обращений. 

Прямой эфир можно будет посмотреть на региональных телеканалах и telegram-канале Главы РД.

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